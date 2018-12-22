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السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:05 ص

النفط ينهى الأسبوع بـ"خسارة كبيرة"

النفط ينهى الأسبوع
وكالات
dostor.org/2444849

هبطت أسعار النفط، إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 ومنهية الأسبوع على خسائر تزيد عن 11 بالمئة بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.

وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد، وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من مخاوف المستثمرين.

وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعروض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر 2017.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتًا؛ لتسجل عند التسوية 45.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست 45.13 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة تزيد عن 11 بالمئة، ومنذ أن سجلا أعلى مستوياتهما في سنوات عدة في بداية أكتوبر هبطت أسعار الخامين القياسيين كليهما بأكثر من الثلث في أكبر موجة هبوط في 3 سنوات.

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