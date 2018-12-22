ضبط 3 ملايين يورو مزورة فى الجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية ضبط أكثر من 3 ملايين يورو مزورة في سطيف شرقي البلاد وألقت القبض على 6 أشخاص، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الجمعة.



ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشرطة في سطيف (300 كلم شرقي الجزائر) أن "العملية الأكبر من نوعها سمحت بحجز 3 ملايين و10 آلاف يورو والأجهزة المستخدمة في تزوير وطبع الأوراق النقدية ومركبتين كانتا تستغلان في تنقل أفراد العصابة".



وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن "هذه العملية تعد الأهم منذ سنوات ومكنت من وضع حد لشبكة إجرامية تحترف تزوير العملة تنشط بوسط مدينة سطيف تتراوح أعمار أفرادها بين 23 و 42 عامًا".



ويتم تداول كميات كبيرة من العملات الأجنبية خارج البنوك لعدم وجود مراكز رسمية لصرف العملة في البلاد.