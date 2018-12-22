الليلة.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "أبو العروسة 2"

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، مساء اليوم السبت، عبر فضائية "dmc"، بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة، وذلك بعد نجاح الموسم الأول منه بشكل كبير.



والمسلسل دراما اجتماعية طويلة تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.



و"أبوالعروسة" ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقى، ومدحت صالح، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، وأمانى كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور.