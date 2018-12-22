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السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:01 ص

شاهد.. رانيا يوسف تورط داليا البحيرى بنفس "الهوت شورت"

رانيا يوسف تورط داليا
رانيا يوسف تورط داليا البحيرى بنفس "الهوت شورت"
منار إبراهيم
dostor.org/2444843

ظهرت الفنانة داليا البحيري مرتدية فستانًا مفتوحًا ومرتدية عليه "هوت شورت"، وهو الفستان ذاته الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف، وأثار الجدل خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست.

وشاركت "رانيا" الصورة عبر حسابها على "تويتر" لتؤكد أن "داليا" ترتدي الفستان نفسه ولكن بلون مختلف، حيث ارتدت رانيا يوسف الفستان باللون الأصفر، بينما ارتدته "البحيري" باللون النبيتي.

من ناحية أخرى؛ تنتظر "رانيا" المشاركة بفيلم عالمي خلال الفترة المقبلة بعدما أعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

شاهد.. رانيا يوسف تورط داليا البحيرى بنفس "الهوت شورت"
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