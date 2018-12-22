إيمري يغير رأيه بشأن أوزيل.. ويكشف عن مستقبله

أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن الفريق يحتاج جهود صانع اللعب مسعود أوزيل، وأن اللاعب سيكون ضمن التشكيلة، التي ستواجه بيرنلي، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكر القدم.



وكان "أوزيل"، المنضم إلى النادي اللندني منتقلاً من ريال مدريد في 2013 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار)، خارج التشكيلة بشكل متكرر في آخر شهرين، حيث كانت البداية بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب ارتفاع اللياقة البدنية لبعض الفرق المنافسة كما أوضح إيمري.



وقال إيمري: "أريد الاستفادة من كل لاعب يملك ذهنية جيدة ويمنح الفريق شخصيته وكفاءته. نحن بحاجة لوجود مسعود أوزيل"، مضيفًا: :أن اللاعب يملك مستقبلا مع الفريق".



وأضاف: "كل لاعب يريد أن يشارك وأن يكون مستعدا لمساعدة الفريق وقت الحاجة إليه. يشعر أي لاعب بإحباط إذا لم يشارك".



وتابع: "لكنني تحدثت معه ومع انتظامه في الموسم أبلغته بما نحتاجه منه وهو ملتزم بمساعدتنا من خلال شخصيته ومهارته عندما يشارك ولو لدقائق في المباراة".