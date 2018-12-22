البابا فرنسيس: "فظائع" الجرائم الجنسية لن تبقى دون عقاب

تعهد البابا فرانسيس، الجمعة، ألا تبقى "فظائع" الجرائم الجنسية في قلب الكنيسة من دون عقاب، في ظل سلسلة انتهاكات ارتكبها رجال دين وكُشف عنها النقاب في عام 2018.



وقال البابا: "ينبغي التأكيد أن الكنيسة لن تدخر جهدا لمواجهة هذه الفظائع وتسليم كل من ارتكب جرائم كهذه إلى القضاء"، من دون التوضيح ما إذا كان المقصود النظام القضائي الداخلي في الكنيسة الكاثوليكية (القائم على القانون الكنسي) أو مسار القضاء المدني في الدول، وفق "فرانس برس".



ولا يلزم القانون الكنسي الكهنة بإبلاغ هيئات التقاضي المدني بالجرائم، إلا في حال نصت تشريعات بلدانهم على ذلك، حيث سبق أن نُقل كهنة كثيرون اشتُبه بأنهم تحرشوا بأطفال إلى أبرشيات أخرى.



وطلب البابا فرانسيس من مرتكبي الجرائم الجنسية في المجتمع عمومًا والكنيسة خصوصًا، تسليم أنفسهم للعدالة في بلدانهم.



وصرح: "أتوجه إلى كل من يستغلّون قاصرين لأقول لهم: توبوا وسلموا أنفسكم لعدالة الأرض واستعدوا للعدالة السماوية".



ودعا البابا إلى التمييز بوضوح بين حالات الاعتداء الجنسي الفعلية، وتلك المزعومة لأغراض الافتراء.



وهزت تحقيقات ومحاكمات عدة في الولايات المتحدة وأوروبا وتشيلي وأستراليا الكنيسة الكاثوليكية هذه السنة، في ظل ازدياد الشكاوى المقدمة من ضحايا اعتداءات جنسية.