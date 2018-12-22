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السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:27 ص

تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج

تفاصيل جديدة فى واقعة
تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج
محمود عبد العال
dostor.org/2444836

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها فى البحث عن مرتكبي واقعة العثور على طالبة فى المرحلة الثانوية، وشقيقها الأصغر مذبوحان فى داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم فى سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من مأمور مركز سوهاج، بالعثور على جثتين داخل منزل فى قرية الشيخ مكرم.

على الفور انتقل مدير الأمن، ومدير المباحث وجميع قيادات مديرية الأمن، وتبين مصرع طالبة بالمرحلة الثانوية وشقيقها مذبوحان داخل منزلهما.

فيما أشارت التحريات الأولية، إلى أن والد القتيلان يعمل بالمملكة العربية السعودية، وأن والدتهما كانت بمنزل والدها وقت الحادث، وعندما عادت إلى المنزل وجدت أبنائها مذبوحين ومفصولي الرأس.

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