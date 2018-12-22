بروسيا دورتموند يهزم بروسيا مونشنغلادباخ ويبتعد فى صدارة ترتيب الدورى الألمانى

استعاد نادي بروسيا دورتموند عافيته، وتغلب 2/1 على بروسيا مونشنغلادباخ، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك.



وسجل جادون سانشو وماركو رويس، في الدقيقتين 42 و54، هدفي بروسيا دورتموند، في حين سجل كريستوف كرامر هدف بروسيا مونشنغلادباخ الوحيد في الدقيقة 46.



واستغل بروسيا دورتموند خطأ فادحًا من دفاع منافسه، وشنَّ ماركو رويس هجمة مرتدة، انتهت بين أقدام جوتزة، الذي مررها لجادون سانشو ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 42.



وأنهى بروسيا مونشنغلادباخ الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل كريستوف كرامر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



ونجح بروسيا دورتموند بتحقيق هدف الفوز مع بداية الشوط الثاني، بتوقيع ماركو رويس بمساعدة ماريو غوتزه في الدقيقة 54.



ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، في حين تجمّد رصيد بروسيا مونشنغلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثاني، علمًا بأنه سيفقده حال فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت السبت.