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السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:41 ص

واشنطن تطالب بكين بـ"الإفراج الفورى" عن كنديين تحتجزهما

واشنطن تطالب بكين
وكالات
dostor.org/2444828

طالبت واشنطن، أمس السبت، بكين بـ"الإفراج الفوري" عن كنديين احتجزتهما السلطات الصينية، بُعيد توقيف السلطات الكندية مسؤولة كبيرة في مجموعة هواوي الصينية الضخمة للاتصالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان له: "نعبّر عن قلقنا العميق إزاء اعتقال الحكومة الصينية كنديين اثنين، ونطالب بالإفراج عنهما فورا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، طالب بأهمية قيام الصين بالإفراج عن مواطنين كنديين، بعد ما ألقت السلطات الكندية القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي الصينية؛ بناء على أمر ترحيل أمريكي.

وتصريحات بومبيو كانت أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على احتجاز الكنديين، والتي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.

واحتجزت الصين الرجلين، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور، والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، بعدما ألقت الشرطة الكندية القبض على منج وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في أول ديسمبر، وذلك بناء على أمر تسليم أمريكي.

وأفرجت محكمة كندية بكفالة عن المديرة المالية لشركة هواوي، الثلاثاء الماضي، وفي انتظار انعقاد جلسة للنظر في طلب تسليمها للولايات المتحدة، في خطوة قد تهدئ من غضب المسؤولين الصينيين بسبب إلقاء القبض عليها.

وتواجه منج (46 عاما) اتهامات بالتحايل على مصارف متعددة الجنسيات، بشأن سيطرة شركتها على شركة أخرى تعمل في إيران.

وكانت الصين هددت بعواقب وخيمة ما لم يُفرَج عن منج على الفور.

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