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السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:37 ص

لسبب "خبيث".. قتل 15 شخصًا وإصابة 100 آخرين فى الهند

لسبب خبيث.. قتل 15
وكالات
dostor.org/2444826

وجهت تهم لرجل دين هندوسي وعشيقته وزوجها، تتضمن قتل 15 شخصًا، والتسبب في دخول 100 آخرين إلى المستشفى، بعد تناولهم لأرز مسموم في معبد.

ووفق تحقيقات الشرطة، فإن العملية دبرها رجل الدين ماهاديفا، وذلك من أجل التشهير بمسؤول في معبد كيشغوث ماراما بكارناتاكا، والحصول على خزينة المعبد والتي تبلغ قيمتها ما يقارب الـ49 ألف دولار.

وأقدم المتهمون على تسميم الطعام المخصص للمصلين الذين كانوا يستعدون للاحتفال ببناء معبد جديد، باستخدام مبيدات حشرية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "تايمز أوف إنديا".

وبحسب مصلين أصيبوا بالتسمم، فقد وجدوا رائحة غريبة في الطعام، إلا أنهم أخبروا أن ذلك عادي لتساقط بعض الأوراق في الأكل، ولكنهم بدأوا يشعرون بآلام قوية عقب تناولهم للوجبات.

وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية إلى أن السم المستخدم في الحادثة يعرف باسم "مونوكروتوفوس"، وهو محظور في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكنه مستخدم في الهند للقضاء على الحشرات في المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض سعره وفعاليته.

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