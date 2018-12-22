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السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:09 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
معوض هويدى
dostor.org/2444816

تواصل محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.

وشهدت الجلسة السابقة سماع شهود الإثبات والنفى في القضية ومناقشة المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، وكذلك سمحت المحكمة بمناقشة هيئة الدفاع للطبيب الشرعى الدكتور ياسر بركات لذى قام بتشريح جثة المجنى عليه الأنبا إبيفانيوس، وكذلك سماع شهادة الراهب شنودة المقارى أحد الرهبان المقيمين بدير أبو مقار بوادى النطرون.

كما فجر الدكتور ياسر بركات، رئيس الطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأداة المستخدمة في مقتل الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وأوضح بركات، خلال الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أن الأداة المحرزة في القضية هي نفس الأداة التي استخدمها المتهم في جريمة القتل، مضيفًا أنه بمطابقة آثار الدماء على الأداة بفصيلة المجني عليه تبين مطابقتها.

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أواخر أغسطس الماضي أحال الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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