بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف سعد، رئيس استاد الإسكندرية، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان، أحدث صالة للياقة البدنية "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية، ضمن المرحلة الثالثة من خطة تطوير الاستاد، وأقيم حفل الافتتاح على مضمار ألعاب القوى باستاد الإسكندرية.



فيما قال الدكتور شريف سعد، رئيس استاد الإسكندرية، إن خطة تطوير الاستاد بدأت بملعب الكرة، بإنشاء ملاعب خماسية، وهناك أعمال إنشائية آخرى مازالت تحت التنفيذ، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا لتطوير استاد الإسكندرية من خلال خطة استثمارية؛ أولها افتتاح نادي للياقة البدنية بالاستاد، بتكلفة 2 مليون جنيه؛ مقابل حق انتفاع من 5 إلى 10 سنوات.



وأضاف "سعد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الاستاد سوف يشهد مشروع استثماري ضخم لبناء فندق ومول تجاري، بتكلفة 280 مليون، وأن المشروع الآن أمام المحافظ لاعتماده، وسيتم مقابل حق الانتفاع، كما هناك مخطط لتطوير حمامات السباحة، ومضمار الجرى"التراك" من أجل زيادة وتنمية الموارد الخاصة باستاد الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم استغلال المساحات فى أسفل المدرجات لزيادة الأنشطة والخدمات، لافتًا إلى أن المساحات أسفل المدرجات تضم أيضًا صالة للياقة البدنية للحكام وآخرى لمتحدي الإعاقة، ضمن خطة تطوير الاستاد.



وأوضح شادي أبو شادي، المدير المسؤل عن صالة الجمانزيوم، أن المشروع تحت رعاية محافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه يتوفر بها أحدث الأجهزة الرياضية، ومدربين متخصصين، وأحدث طرق اللياقة البدنية.