"قرطام": دول غرب أفريقيا بديلًا للصادرات المصرية عن السودان

قال عصام قرطام، رئيس غرفة التجارة المصرية النجيرية، إن أحداث الشغب في السودان من مظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية.



وأضاف "قرطام"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أحداث الشغب التي تحدث بالسودان الآن ستنعكس بالسلب على أي صادرات مصرية، خصوصًا إذا صارت الأمور في طريق الفوضى، مشيرًا إلى أن السوق البديلة هي الأسواق الأفريقية خاصة في غرب القارة، لافتًا إلى أنه لابد من البحث عن الأسواق البديلة حتى لا يعاني الاقتصاد المصري، وخصوصًا أن ليبيا الجار الآخر لمصر مازال يعاني.



وأكد أن البديل الأفريقي هي دول الغرب الأفريقي؛ فهي دول غنية ومستقرة سياسيًا، مما يشجع النمو الاقتصادي في تلك البلدان، مثل "نيجيريا وغانا وساحل العاج والكاميرون"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون سوقًا رائجًا للسلع المصرية إذا أحسن التعامل مع تلك الأسواق، خاصة أن الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني هما وجهان لعملة واحدة.