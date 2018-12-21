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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:40 م

أحدهم هادف للربح.. التخطيط توضح ثلاثة أنواع لريادة الأعمال

هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2444808

كشف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، أنواع ريادة الأعمال والتي تنقسم بين ريادة الأعمال الهادفة للربح، وأخرى اجتماعية وثالثة سياسية.

وأوضح أن ريادة الأعمال الهادفة للربح هي عملية إطلاق وتصميم وتشغيل الأعمال التجارية الجديدة والتي عادة ما تقوم بها شركات صغيرة مثل الشركات الناشئة، هذه الشركات توفر منتجات أو خدمات جديدة، لافتًا إلى أن الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وآبل كانت هي الأصل شركات ناشئة يومًا ما ومؤسسين هذه الشركات يطلق عليهم رواد أعمال.

أما عن ريادة الأعمال الاجتماعية، فيشير رواد 2030 إلى أنها تعني بدء أو إطلاق مبادرة شركة مشروع جديد الغرض منه إيجاد حلول للقضايا الإجتماعيى والثقافية والبيئية مثل الأمية والإدمان، ويمكن تطبيق مفهوم ريادة الأعمال الإجتماعية علي مجموعة متنوعة من المنظمات ذات الأحجام المختلفة والأهداف والمعتقدات ويقاس أدائها بمدي الأهداف الاجتماعية أو الثقافية أو البيئة التي حققتها، ويقاس نجاحها مثلُا بمدي تخفيفها من وطأة الفقر وتحسين الرعاية الصحية وتنمية المجتمع.

ولفتت الوزارة، إلى أن رائد الأعمال السياسي هو مصطلح يشير إلى واحد من الأشياء التالية: شخص ما نشط في مجالات سياسية أو رجل أعمال، يؤسس مشروع سياسي جديد أو حزب سياسي، بالطبع أشهر مثال سعد زغلول مؤسس حزب الوفد المصري، أو رجل أعمال يسعي لكسب الربح عن طريق الإعانات، أو السياسات المتبعة في الدولة أو كسب الربح عن طريق العقود الحكومية أو غير ذلك من ترتيبات.

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