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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:34 م

رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"

رانيا يوسف
رانيا يوسف
منار إبراهيم
dostor.org/2444806

أثارت الفنانة رانيا يوسف، ضجة كبيرة خلال حفل توزيع جوائز "الديرجيست" الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وذلك بإرتدائها فستان مثير للمرة الثانية، بعد أزمة فستانها الفاضح بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الماضي.

وتداولت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر إحدى متابعيها على الصور قائلة: "طب دي البطانة فين الفستان؟!"، وعلق آخر قائلًا: "محرمتيش من أخر مرة".

يذكر أن رانيا يوسف أثارت جدل السوشيال ميديا بفستان فاضح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي أظهر جزء كبير من جسدها، وبررت الموقف بأن "بطانة" الفستان ارتفعت بشكل غير مقصود مما جعلها في موقف محرج.

رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
رانيا يوسف تُثير ضجة كبيرة بفستان جديد.. والجمهور: "محرمتيش"
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