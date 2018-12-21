إنفوجراف| يعمل في أي وقت وأي مكان.."التخطيط" ترسم ملامح موظف المستقبل

رصد المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في إنفوجراف نشره عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطور عمل الموظف سابقًا ومستقبلًا.



وذكر المعهد، أن الموظف سابقًا كان يعمل بشكل روتيني في مكاتب الشركة لكنه مستقبلًا سيكون مجبرًا على العمل في أي وقت ومن أي مكان.



وأضاف المعهد، أن الموظف مستقبلًا سيعتمد بشكل كامل على استخدام أجهزة المحمول في إنجاز مهام وظيفته بدلًا من استخدام معدات المؤسسة التقليدية، كما أن منهجية العمل ستتحول من التركيز على المعلومات الواردة إلى النتائج الصادرة، بالإضافة إلى أن الموظف في المستقبل سيخلق نظامه التطوري بدلًا من ترقي السلم الوظيفي.