مدون يتقدم بأغنية مستعارة على أريانا جراندي في بريطانيا

فقدت أريانا جراندي صدارة قائمة الأغاني البريطانية في عيد الميلاد أمام مدون بث أغنية عن تجربته كأب وعن أكلته المفضلة فطائر النقانق.



وسجل لادبيبي واسمه الحقيقي مارك هويل نسخته الخاصة من أغنية (وي بيلد ذيز سيتي)، التي غناها فريق ستارشيب عام 1985، مع زوجته وابنيه مغيرا في إيقاعها لكي تنسجم مع وجبته البريطانية المفضلة.



وقال الرجل البالغ من العمر 31 عاما "أشكر كل من في بريطانيا الذين رفعوا فطيرة النقانق إلى القمة. لا أجد كلاما أعبر به عن امتناني".



ويتابع لادبيبي، الذي يبث تسجيلات فيديو عن تجربته كأب وفاز في يونيوبجائزة "أشهر أب في العام"، قرابة ثلاثة ملايين شخص على فيسبوك وأكثر من 470 ألفا على قناته الخاصة على يوتيوب.