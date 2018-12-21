الإحصاء: تم تصفية 42 منشأة قطاع عام خلال عامين

كشف تقرير حكومي حديث، تصفية حوالي 42 منشأة قطاع عام وأعمال أعمال خلال عامين بعد أن انخفض إجمالي عددها إلى 324 منشأة خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل 366 منشأة خلال الربع المناظر من عام 2016.



ووفقًا لتقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن إجمالي عدد العاملين بمنشآت القطاع العام والأعمال العام انخفض من 253.1 ألف عامل إلى 226.7 ألف عامل خلال عامين بانخفاض قدره 26.4 ألف عامل، ورغم ذلك ارتفعت فاتورة الأجور من 4.1 مليار جنيه إلى 5.1 مليار جنيه.



واحتفظت محافظة القاهرة بأعلى عدد لمنشآت القطاع العام والأعمال العام بعدد 95 منشأة يعمل بها 47.8 ألف عامل، يليها محافظة الجيزة بعدد 47 منشأة يعمل بها 24.8 ألف عامل، ثم محافظة الإسكندرية بـ 42 منشأة يعمل بها 32.2 ألف، ومحافظة القليوبية 22 منشأة يعمل بها 16.1 ألف عامل.



وسجلت محافظة القاهرة أعلى معدل في عدد المنشآت التي تم تصفيتها، حيث إنخفض عدد المنشآت بها من 114 منشأة عام 2016 إلي 95 منشأة في 2018، ومحافظة القليوبية من 31 منشأة في 2016 إلى 22 منشأة في 2018، ومحافظة الاسكندرية من 47 منشأة إلى 42 منشأة وأسيوط من 11 منشأة إلى 9 منشآت فقط خلال عامين.



وجاءت التصفيه من نصيب المنشآت العاملة في نشاط صناعة منتجات تكرير البترول والتي اانخفض عددها من 21 إلى 7 منشآت فقط، وصناعة المنتجات الغذائية من 153 منشأة إلى 147 منشأة، فيما ارتفع عدد المنشآت العاملة في صناعة التبغ إلى 7 بدلًا من 6، وصناعة الغزل والنسيج وصناعة المنسوجات من 24 إلى 25 منشأة.