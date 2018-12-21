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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:12 م

"التخطيط" تعتزم تفعيل منظومة مراقبة إلكترونية تابعة للرئاسة

التخطيط تعتزم تفعيل
أميرة ممدوح
dostor.org/2444799

قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد تفعيل أول منظومة إلكترونية لتقييم وقياس الأداء الحكومي في صورة تقارير تقييم أداء سنوية وربع سنوية من خلال وحدة جديدة تم تدشينها للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن منظومة المتابعة الجديدة ستتمع باستقلالية عن أجهزة الحكومة وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم تدشين قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بصفة دورية تساعد في عملية متابعة التنفيذ علي جميع المستويات وربطها بالمستهدفات المدرجة بخطط الحكومة للتعرف على مدى التقدم المحرز في عمليات التنفيذ، لافتًا إلى وحدة المتابعة ستقوم بتعميم النظام على جميع الوزارات والهيئات الحكومية لاستخدامه في متابعة تنفيذ مشروعات وبرامج الخطط التنفيذية لكل وزارة أو هيئة، على أن تتولي هي تجميع وتحليل البيانات، كما تقوم بتحديد المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عمليات التنفيذ، ومن ثم رفع تقارير تقييم الأداء لمجلس الوزراء ومنه إلي رئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أن الوحدة ستقوم ببناء نظام معلوماتي متكامل يستخدم كأداة للمتابعة من خلال مؤشرات قياس الأداء ليس فقط للتأكد من مدى تحقيق إلتزام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ الخطط المدرجة وإنما أيضًا لقياس مدي إنعكاس تلك الخطط علي أرض الواقع، بالإضافة إلى دورها في رصد أي تضارب في الاختصاصات بين أجهزة الدولة المختلفة ومنع تضارب المشروعات وحل أي مشكلات قد تطرأ أُثناء تنفيذ تلك المشروعات.

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