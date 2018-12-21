الشوط الثاني | مشاهدة مباراة ليفربول ولفرهامبتون بث مباشر اليوم ماتش liverpool
الشوط الثاني | مشاهدة مباراة ليفربول ولفرهامبتون بث مباشر اليوم ماتش liverpool
الشوط الثاني | مشاهدة مباراة ليفربول ولفرهامبتون بث مباشر اليوم ماتش liverpool
انهار منزل، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، دون معرفة أسباب. وتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بانهيار منزل مواطن يدعي عبد النبي مغازي هميمي، بمنطقة نجع أبنوتي بساحل ...
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم، فوزًا هامًا في مسيرته بالدوري الممتاز أ، على فريق دلفي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، وتأتي المباراة التي أقيمت المباراة على صالة استاد المنيا ...
شنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، والتى قد تعوق حركة السيارات والمارة وذلك بنطاق حى غرب المنصورة. ...