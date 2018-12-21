هيفاء وهبي تشعل "كريسماس"الإسكندرية (صور)

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى واحدة من أقوى سهرات "الكريسماس" التي تميزت بأجواء العالمية من حيث أغانيها الاستعراضية المنوعة التي قدمتها مرتدية سواريه مثير خطف الأنظار من بيت أزياء "جاسميكو" وصاحبها خلال فقرتها dancers من الأرجنتين والبرازيل ولاعبي fire works بالإضافة إلى الحضور من مختلف الجنسيات العربية وأبناء الجاليات اليونانية والفرنسية والإيطالية ممن اعتبروا إطلالتها لا تقل عن نظيراتيها بأمريكا بيونسيه وجينفر لوبينز.



أقيم الحفل داخل فندق ريدسون بالأسكندرية وتميز بالعديد من عوامل الإبهار من بداية من ظهور هيفاء على خشبة المسرح من بوابة تحمل لافتة "let's dance" أو "يلا نرقص".



وعقب الأغنية الأولى حرصت علي تحية الجمهور وأعربت عن سعادتها بتواجدها بعروس البحر المتوسط بلد الفنون ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني بالإضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا"، "هفضل" "واحشني"، "ست البنات" و"صباحوا ورد" وغيرها ممن طالب بها محبيها علي مدى قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وصيحات وهتافات الإعجاب.



تميز الحفل بأجواء البهجة والرومانسية بالإضافة إلى التنظيم والإخراج المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية ونال رضا هيفاء التي كانت في أفضل حالاتها لذا حرصت على توجيه الشكر لمنظما الحفل تامر عبد المنعم "pmg" ومصطفى أبو دشيش "mostiic" وإضاءة وled screens ايهاب أبو السعود وصوت احمد منسي وتصميم المسرح لعلاء اندلس وبرمجة إضاءة وليزر جون وليم واخرج سعيد مطاوع.



وشارك في إحياء الحفل الـ dj علي تامر والـ dj "مو" وهو ما أضفى المزيد من آجواء الإثارة بالأغاني الشرقية والغربية المميزة.