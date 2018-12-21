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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:52 م

طرح البرومو التشويقي لفيلم "عمر خريستو" استعدادا لعرضه بالسينمات

طرح البرومو التشويقي
محمد مجدي
dostor.org/2444787

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" البرومو الدعائي والتشويقي استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 يناير 2019.

وقال عاطف عبد اللطيف مؤلف قصة الفيلم واحد أبطاله أن فيلم "عمر خريستو" سيتم إقامة عرض خاص له يوم الأربعاء القادم، بسينما داندي موال بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأكد عاطف أن "عمر خريستو" من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن فهو يتناول موضوع محاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.

فيلم "عمر خريستو" يضم عددًا من الفنانين منهم لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر علي ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي وأحمد باجيو وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي، ومنتج فني مينا فوزي وفي لبنان شركة "kingset production"، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبو السعود واخراج سيف يوسف.

يذكر أن فيلم عمر خريستو هو ثالث تجارب شركة ترافلرز ميديبا للانتاج الفني بعد فيلمي المرسي أبو العباس الذي مثل مصر في مهرجان الاسكندرية و"رحلة يوسف" الذي طرحته الشركة الموسم الماضي.

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