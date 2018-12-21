"الرياضي" ينفرد بصدارة دوري السلة اللبناني بالفوز على المتحدة

انفرد الرياضي بيروت بصدارة الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه المتحد 74-64 اليوم الجمعة.



وهيمن الرياضي وصيف بطل الدوري العام الماضي على الربع الأول الذي انتهى لصالحه 22-8 ولكن المتحد عاد لأجواء اللقاء عندما قلص الفارق في نهاية الربع الثاني 33-31.



واستعاد الرياضي توازنه في الربع الثالث ليتقدم 52-48 في طريقه في الربع الأخير لحسم المباراة.



وتألق المصري إسماعيل أحمد وقاد فريقه للفوز بتسجيله 20 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة وأضاف قائد الفريق جان عبد النور 12 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة.



وبرز من المتحد الأمريكي مارفيل هاريس بتسجيله 19 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة وأضاف مواطنه ترافيس فرانكلين وجيمي سالم 12 نقطة لكل منهما.



ورفع الرياضي، الذي حقق فوزه الخامس، رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات. وبقي المتحد الذي مني بخسارته الثالثة بالمركز الخامس برصيد 12 نقطة.



وقال أحمد فران مدرب الرياضي: "قدمنا أداء جيدا ولكن لاعبنا الأمريكي مارك ليونز لم يجد نفسه للمباراة الثانية على التوالي وعودة صانع اللعب وائل عرقجي لمستواه ساعدتنا على الفوز في هذه المباراة".