يوفنتوس يجدد تعاقده مع "أديداس" بقيمة مضاعفة

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، تمديد عقده مع شركة أديداس الألمانية للتجهيزات الرياضية لقاء 408 ملايين يورو لثمانية أعوام، أي بأكثر من ضعف قيمته الحالية.



ووقع نادي "السيدة العجوز" في 2015 عقدا مع عملاق التجهيزات الرياضية كان من المقرر أن يمتد حتى عام 2021، وينال بموجبه مبلغا ماليا يصل الى 23.5 مليون يورو.



أما العقد الجديد الذي أعلن عنه الجمعة، فسيدخل حيز التنفيذ بدءا من موسم 2019-2020 "ويستمر ثمانية أعوام"، بحسب بيان للنادي.



وأضاف يوفنتوس المتصدر حاليا "خلال هذه الفترة، ستصبح أديداس الشريكة لكل الفرق في يوفنتوس، في مقابل مبلغ أقله 408 ملايين يورو".



وبموجب العقد، سينال يوفنتوس 51 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف المبلغ السابق، علما أن القيمة السنوية قد ترتفع نظرا الى أن العقد يتضمن مكافآت مرتبطة بـ"كميات البيع" و"النتائج الرياضية".



ويأتي هذا العقد الجديد بعد أشهر من انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.



وعلى رغم أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات يرتبط على المستوى الفردي بعقد مع شركة "نايكي" الأميركية المنافسة لأديداس، الا أن وجوده في النادي الإيطالي كفيل بتحقيق عائدات إعلانية وتسويقية إضافية له، لاسيما من خلال مبيعات القمصان، ما ينعكس إيجابا على أديداس.



وسجلت أسهم يوفنتوس ارتفاعا في الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية. وأشار النادي المملوك من عائلة أنييلي في بيانه الجمعة، الى أنه سيحصل قبل نهاية الشهر على "مكافآة إضافية بقيمة 15 مليون يورو" من أديداس، على خلفية "الأداء التجاري الممتاز" والبروز الإضافي لعلامته التجارية في العام 2018.