معرض رسوم للأطفال وورش تطريز بثقافة القاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة لليوم الثاني على التوالي ورشة الطباعة على التشيرتات بقصر ثقافة روض الفرج؛ إضافة إلى إقامة معرض رسوم أطفال بمكتبة الطفل وورشة تصوير زيتي.



كما استكمل قصر ثقافة الريحانى ورشة تنفيذ تمثال من عجينة الورق مع أطفال دار التثقيف الفكرى، كما بدأت ورشة تعليم التطريز بالخيوط بماء على طلب الرواد.



كما ناقشت مكتبة الأسرة بألماظة كتاب الظاهرة الإنسانية تأليف محمد الجوهري، وناقش قصر ثقافة منشأة ناصر اليوم كتاب كيف تحمي طفلك من الأمراض.



بينما أقامت المكتبه العامة ببيت ثقافه نادي الطيران مصر الجديدة بعمل مجله حائط عن الكاتب محمد حسين هيكل بمناسبه ذكرى وفاته، كما أقيمت مسابقة ثقافيه عن رائده الحركة النسائية (هدى شعراوي) وقامت أخصائية مكتبة sos بعمل مسابقة بنك معلومات.



وأقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة حكي وورشة فنون تشكيلية لعمل شجرة مجسمة بالورق ورسومات؛ بمناسبة السنة الميلادية الجديدة بمدرسه مجدى يعقوب الرسمية المتميزة للغات بالتجمع الأول ؛مع ورشة استنسيل بمدرسة بنت الشاطئ الرسمية للغات بالتجمع الأول.



ونظّم قصر ثقافة منشأة ناصر محاضرة بعنوان "الأدب المصري المعاصر في مناهج التعليم بين الحضور والغياب" بحضور عدد من أدباء ومبدعي منشأة ناصر؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات الموازية لمؤتمر أدباء مصر والمقام بمحافظة مرسى مطروح.