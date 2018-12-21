كورة لايف LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت LIVERPOOL يوتيوب
كورة لايف LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت LIVERPOOL يوتيوب
كورة لايف LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت LIVERPOOL يوتيوب
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم، فوزًا هامًا في مسيرته بالدوري الممتاز أ، على فريق دلفي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، وتأتي المباراة التي أقيمت المباراة على صالة استاد المنيا ...
شنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، والتى قد تعوق حركة السيارات والمارة وذلك بنطاق حى غرب المنصورة. ...
أشاد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بعمليات التطوير بقرية كلابشة، خلال زيارته لها برفقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووجه الشكر لوزير الزراعة لحرصه على زيارة المشروعات ...