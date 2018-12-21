ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين في مسيرات العودة بغزة إلى 3

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، مساء اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية شرق قطاع غزة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم بأن الطفل محمد معين خليل جحجوح (16 عاما)، أصيب برصاص قناصة الاحتلال في رقبته أثناء مشاركته في المسيرات السلمية شرق غزة، نقل إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة حيث أعلن عن استشهاده.



وأضافت أن الشاب عبد العزيز إبراهيم أبو شريعة (28 عاما) من حي الصبرة، استشهد جراء إصابته بطلق ناري في البطن شرق غزة، فيما استشهد ماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق البريج، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المتواجدين على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق بلدة جباليا شماله، وخان يونس ورفح جنوبا.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفيان و4 مسعفين، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.