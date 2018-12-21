ماتش ليفربول الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت

انطلقت الآن صافرة بداية مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، في اللقاء الذي يستقبل من خلاله نادي ولفرهامبتون ليفربول على َأرضية ستاذ مولينو، كما سنقدم لكم توقيت بداية مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، بجانب القنوات الناقلة لها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

قبل بداية البث المباشر لمباراة ليفربول الجمعة، يتواجد فريق ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد خمسة وعشرون نقطة، حققها بعد الفوز في سبعة مباريات والتعادل في اربعة، وانهزم إلى الان في ستة مباريات.

يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد خمسة وأربعين نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الريدز إلى الأن في الدوري الإنجليزي.

ويواصل قطار ليفربول حصد ضحاياه في البريميرليج بعد أن أطاح بأشهر مدربي الدوري الإنجليزي وهو البرتغالي جوزية مورينيو بعد أن أطاح رفقاء محمد صلاح بمانشستر يونايتد بالثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الماضي وهو ما أجبر إدارة المان على الإطاحة بمورينيو بعد سلسلة النتائج المخيبة

مشاهدة البث المباشر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون







