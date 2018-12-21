السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مديرة صندوق النقد الدولي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيا من كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي.



وشهد الاتصال استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه في عدد من المجالات، فضلًا عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.



وأعرب الرئيس عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة والصندوق لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدا الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار.



وأكد الرئيس، خلال الاتصال، أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح، وبما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة.



وأشادت لاجارد من جانبها بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة.