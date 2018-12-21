أطعمة تحافظ على الذاكرة في الشيخوخة

تراجع قدرات الذاكرة ومهارات التفكير، أحد المخاوف الرئيسية في مرحلة ما بعد منتصف العُمر، لأن أي درجة من الخرف تتعارض مع مفهوم الشيخوخة السعيدة.



لتحافظ على حيوية الدماغ وقوة مهارات التفكير والتذكر احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون أوميجا3 خلال فترة الشباب ومنتصف العُمر.



وأظهرت عدة دراسات أن دهون أوميجا 3 وأوميجا 6 من أهم المغذيات لتظل القدرات المعرفية في حالة جيدة بعد الـ60.



وأظهرت أبحاث أن طعام البحر المتوسط الغني بدهون أوميجا3 من أهم طرق التغذية التي تقلل خطر الخرف وأمراض القلب بعد الـ65.



وتوجد دهون أوميغا3 في الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والمكاريل، كما توجد في البيض، وأطعمة نباتية مثل: زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو والمكسرات وبذور الكتان وبذور اليقطين (اللب الأبيض).



وتعتبر هذه الدهون العنصر الغذائي الرئيسي لخلايا وأعصاب الدماغ.