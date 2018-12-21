محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، المقررة اليوم على ملعب مولينوكس، ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل ليفربول، صدارة ترتيب فرق البريمييرليج بـ45 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع، برصيد 25 نقطة.



وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي: أليسون، ميلنر، فان دايك، لوفرين، روبرتسون، هيندرسون، فابينو، كيتا، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

فيما جاءت تشكيلة وولفرهامبتون كالتالي: باتريسيو، بينيت، كوادي، بولي، دوهارتي، نيفيس، سايس، أوتو، موتينيو، راؤول خيمينيز، آداما.