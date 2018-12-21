انطلاق فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان الدولي للواحات بتونس

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الدولي للواحات بولاية توزر، في دورته الـ40 بحضور وزير الشئون الثقافية التونسي محمد زين العابدين.



وذكر بيان وزارة الشئون الثقافية التونسية، اليوم الجمعة، أن اليوم الأول للمهرجان شهد ندوة علمية تحت عنوان "آفاق سياحة الفلاحة البيولوجية المستدامة"، إضافة إلى افتتاح الأيام الوطنية للصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية بالمنطقة السياحية بمشاركة فرق من الجزائر وليبيا.



ومن المقرر أن يشهد المهرجان غدًا العديد من العروض السينمائية الوثائقية حول المعالم والمواقع السياحية والثقافية بتوزر، وتقديم عرض التجليات والإنشاد، "الخرجة الصوفية"، فضلًا عن السهرات الفنية والإيقاعات الجنوبية والعروض الفرجوية الفلكلورية من الجزائر وليبيا ومصر.