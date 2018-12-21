liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اون لاين HD اليوم

طائرة المنيا تهزم دلفي في خامس جولات الدور الثاني من الممتاز أ

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم، فوزًا هامًا في مسيرته بالدوري الممتاز أ، على فريق دلفي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، وتأتي المباراة التي أقيمت المباراة على صالة استاد المنيا ...