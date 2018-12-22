10980 دولارًا.. سعر طن "النيكل" اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، ليسجل 10980 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، ليسجل 10980 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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