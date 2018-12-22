345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

حضر عدد كبير من نجوم الفن في حفل توزيع جوائز الديرجيست، وذلك عىي السجادة الحمراء في أحد فنادق التجمع الخامس. وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى، حيث أعلنت عن أن فستانها الجديد هو نفس تصميم ...