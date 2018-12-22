345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم
سجل سعر الخردة، اليوم السبت، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
سجل سعر الخردة، اليوم السبت، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف سعد، رئيس استاد الإسكندرية، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان، أحدث صالة للياقة البدنية "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية، ضمن المرحلة الثالثة من ...
حضر عدد كبير من نجوم الفن في حفل توزيع جوائز الديرجيست، وذلك عىي السجادة الحمراء في أحد فنادق التجمع الخامس. وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى، حيث أعلنت عن أن فستانها الجديد هو نفس تصميم ...
نظم ائتلاف شباب القطاع الريفي بمحافظة السويس للأعمال الخيرية، اليوم الجمعة، المؤتمر الـ4 له بعنوان "قوتنا في لمتنا" بقرية "عامر" بحي الجناين، بحضور عدد من كبار العائلات بالقطاع الريفي، والنائب طلعت ...