حفل فني بمركز "جزويت" في الإسكندرية بمناسبة رأس السنة الميلادية

أقام مركز "الجزويت" الثقافي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفريق الرفاق السكندري، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.



شهد الحفل تقديم عروض متميزة من الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى عدد من أغاني فريق الرفاق وأشهرها "كان ياما كان.. كريسماس".



تجدر الإشارة إلى أن الرفاق هو فريق سكندري بدأ مشواره الفني منذ أكثر من 19 عامًا، حيث بدأ الفريق ككورال خاص بمسرح جزويت الإسكندرية، وقدمت العديد من الحفلات التي لاقت إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات.