أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ23 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار السمك استقرارا طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم السبت، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 - 23 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والحجم.



وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 29 - 35 جنيهًا، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20 جنيهًا، وسعر سمك التعابين ليصل من 40 - 140 جنيهًا وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 34- 40 جنيهًا للكيلو.



أما سعر سمك المكرونة السويسى فيصل ما بين 55-65 جنيهًا للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيهًا للكيلو.



وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيهًا، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيهًا، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 375- 425 جنيهًا، فى حين يتراوح سعر الجمبرى مابين 275- 325 جنيهًا، وبلغ سعر البورى 35- 41 جنيهًا، ويصل سعر سمك المرجان من 34 - 44 جنيهًا ويصل سعر سمك البربون من 35 -41 جنيهًا.