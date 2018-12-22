سعر الدولار اليوم السبت 22/ 12/ 2018

استقرت أسعار صرف الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، لدى شركات الصرافة، وسجل سعر الدولار 17.89 للشراء و17.98 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة اشلأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.



وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.