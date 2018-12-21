FULL HD ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

مواطنو كفرالشيخ يتبرعون بـ13 ألف جنيه لمستشفى الكبد

تبرع عددا من المواطنون، من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم، بمبلغ من المال لصالح مستشفى الكبد المصرى ببلطيم "700 700"، وذلك للمساهمة فى أعمال إنشاء المستشفى، حتى يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كي ...