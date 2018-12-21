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الثقافة
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:47 م

ثقافة الفيوم تناقش "الأدب المعاصر"

ثقافة الفيوم تناقش
حسام الضمرانى
dostor.org/2444641

عقدت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة، اليوم، ورشة عمل وجلسة حوار حول قيمتي السلام والمسئولية، بدأت بتعريف مفهوم السلام وأنواعه سواء داخلي أو خارجي وأهمية الحفاظ عليه وضرورة الحفاظ على القيم بداخلنا كذلك تأثير العالم الخارجي على الشعور بالسلام.

وبالتزامن مع مؤتمر أدباء مصر؛ والمقام في محافظة مرسى مطروح استقبل بيت ثقافة اطسا أمسية أدبية بعنوان"الأدب المعاصر في المناهج التعليمية بين الحضور والغياب" بمركز شباب الجعافرة لعصام الزهيري، الذي تحدث عن غياب الأدب المعاصر مثل شعر الزجل والعامية من المناهج التعليمية نتيجة لعدم وجود تغيير أو تطوير في وضعها.

كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية للطفل ورشة حكي عن قصص الأنبياء للأطفال؛ مع مسابقة في المعلومات العامة لرواد المكتبة من مدرسة عمرو دهشان الابتدائية.

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