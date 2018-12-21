لان جاري بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون (Salah) مباريات اليوم

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، ضمن افتتاحية منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الان جاري بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون (Salah) مباريات اليوم وتقام المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولينيو" معقل الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، وولفرهامبتون.

الان جاري بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون (Salah) مباريات اليوم

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشيستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يقف وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.