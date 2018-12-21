embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، ضمن افتتاحية منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

وتقام المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولينيو" معقل الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، وولفرهامبتون.

embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشيستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يقف وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.