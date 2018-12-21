"بيكر هيوز" تضيف 10 حفارات نفطية في أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر

زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية على الرغم من انخفاضات حادة دفعت أسعار عقود الخام إلى أدنى مستوياتها منذ صيف 2017.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 883.



وهذه هى أكبر زيادة في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل منذ أوائل نوفمبر،وعدد حفارات النفط في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا،أعلى عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا، مع زيادة شركات الطاقة الانفاق للاستفادة من ارتفاع الأسعار.



وجرى تداول عقود الخام الأمريكي حول 46 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، منخفضة حوالي 10% على مدار الأسبوع، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام وسط وفرة في المعروض العالمي.



وفي وقت سابق اليوم هبطت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2017.