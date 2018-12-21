ماريان عازر تشارك فى مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات بالأردن

ألقت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، كلمتين فى المؤتمر الإقليمى الرفيع المستوى للاتحاد الدولى للاتصالات بالأردن، حيث تطرقت الكلمة الأولى للدكتورة ماريان عازر إلى نظرة شاملة لوضع الأمن السيبرانى فى المنطقة العربية.



وقالت النائبة، فى بيان لها أنها أكدت في كلمتها علي أهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والمخاطر المحيطة بها من خلال عرض أهم الهجمات والاختراقات في العام الحالي وذكرت أهم التحديات والفرص في هذا مجال الأمن السيبراني.



بينما تطرقت الكلمة الثانية للبرلمانية ماريان عاز إلى الدور الأكاديمي في بناء الثقة وخلق كوادر متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقالت "عازر" إنه من المهم الاطلاع على الوظائف المتوقعة في سوق العمل خلال الأعوام المقبلة ووضعت تصور آليات بناء الكوادر من خلال منظومة متكاملة بين قطاعي الصناعة والأكاديمية سواء في الأبحاث التطبيقية أو في وضع المناهج وتدريسها.



ويهدف المؤتمر إلى إقامة شراكة بين القطاع الأكاديمي وغيره من أعضاء الاتحاد من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلقاء الضوء على أهمية إنشاء مهنيين أكاديميين في مجال الأمن السيبراني في المنطقة العربية.