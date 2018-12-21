كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم 21-12-2018، كورة لايف حيث يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على نظيره فريق ولفرهامبتون على الأراضي الإنجليزية، وستكون مشاهدة مباراة ليفربول مباشر اليوم في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون هي واحدة من أهم مباريات اليوم كورة لايف، وفي آخر 83 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق ولفرهامبتون على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 41 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الانتصار في 28 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 14 مباراة أخرى.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

قبل انطلاق مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم بث مباشر، من الناحية التهديفية في آخر 83 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وولفرهامبتون مباشر على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 131 هدفاً في شباك نظيره فريق ولفرهامبتون، وفي مقابل ذلك نجح فريق ولفرهامبتون في تسجيل 98 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين، نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في يوم 28 يناير 2017 ضمن فعاليات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

ويُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه الريدز، وفي مقابل ذلك يُعتبر المهاجم راؤول خيمينيز هو هداف فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

أما من ناحية صناعة الأهداف يُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة 4 أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هو أفضل صانع ألعاب في فريق ولفرهامبتون في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة 4 أهداف أيضاً لمصلحة فريقه.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

ومن الناحية التاريخية نجح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة طوال تاريخه والتي كان آخرها في موسم 1989 / 1990، وفي مقابل ذلك نجح فريق ولفرهامبتون في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار

نوافيكم بنقل مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة مباراة ليفربول مباشر اليوم ممتعة.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | يلا شوت | Yalla Shoot ليفربول وولفرهامبتون | يلا شووت | كورة لايف ستار