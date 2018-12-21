شوط فاصل في أستراليا المفتوحة للتنس

قال كريج تيلي مدير بطولة أستراليا للتنس، إن البطولة سارت على خطى ويمبلدون واعتمدت إضافة شوط فاصل للمجموعة الأخيرة اعتبارا من العام المقبل في أعقاب أكبر عملية تشاور بتاريخ البطولة.



وسيبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام في الفترة من 14 إلى 27 يناير 2019.



وبمقتضى هذه القواعد سيتم اللجوء لشوط فاصل في حال وصول النتيجة إلى التعادل 6-6 في آخر مجموعة وسيعتبر أول لاعب يحقق 10 نقاط فائزا بالمباراة بشرط تقدمه على منافسه بفارق نقطتين.



وقال تيلي: "تشاورنا مع لاعبين، حاليين وآخرين معتزلين، ومع خبراء اللعبة ومحللين تلفزيونيين عما إذا كانوا يريدون حسم المباريات من خلال مجموعة فاصلة أم لا وكانت هذه نقطة البداية".



وأعلنت ويمبلدون في أكتوبر الماضي أن نسخة العام المقبل من البطولة التي تستضيفها ملاعب عموم إنجلترا ستشهد إضافة شوط فاصل عندما تصل النتيجة إلى التعادل 12-12 في المجموعة الأخيرة في جميع مباريات البطولة للفردي والزوجي.



وأوضح تيلي: "اعتمدنا اللجوء لشوط فاصل بعد التعادل 6-6 في المجموعة الأخيرة لضمان حصول المتفرجين على ختام رائع لهذه المواجهة".