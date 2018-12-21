يلا شوت كورة ستار .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. kora star يلا شوت





يلا شوت كورة ستار .. مشاهدة مباراة اليوم .. kora star يلا شوت مشاهدة مباراة بث مباشر فى الدورى الانجليزى لكرة، مباراة هامة يبحث خلالها محمد صلاح و زملاؤه عن الفوز الثلاث نقاط للاستمرار فى تصدر جدول الدورى الانجليزى، ولا يترك فرصة لأحد كى يزاحمه، خاصة فريق مانشستر سيتى، وتشيلسى يلاحقانه، محمد صلاح سيحاول احراز هدف للاستمرار فى المنافسة على لقب هداف الدورى.

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بث مباشر Mo Salah.. اليوم مشاهدة مباراة liverpool اليوم فى الدوري الانجليزي ، يوتيوب يلا شوت كور ستار، الاسطورة بث مباشر، المباراة ستبدأ فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين و الاردن ، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات، سوف يتم نقل المباراة، على قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق المصري علي محمد علي تم اختياره للتعليق على المباراة الليلة