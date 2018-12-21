القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:35 م

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

مباراة ليفربول وولفرهامبتون
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مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة في الساعة العاشرة مساءًا، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، وذلك برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.
مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
ويواصل قطار ليفربول حصد ضحاياه في البريميرليج بعد أن أطاح بأشهر مدربي الدوري الإنجليزي وهو البرتغالي جوزية مورينيو بعد أن أطاح رفقاء محمد صلاح بمانشستر يونايتد بالثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الماضي وهو ما أجبر إدارة المان على الإطاحة بمورينيو بعد سلسلة النتائج المخيبة

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر


ولن تكون مهمة ليفربول في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأن وولفرهامبتون الصاعد حديثاً لدوري الأضواء يقدم موسمًا رائعًا، بعد خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط، ليحجز مقعده في قائمة العشرة الأوائل بجدول ترتيب المسابقة، بجانب إحياء آماله في تحقيق المفاجأة بنهاية الموسم الحالي بإحتلال إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".


ويدخل ليفربول كذلك وولفرهامبتون مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق "الريدز" 6 انتصارات متتالية كان أخرها أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1 في ملعب "أنفيلد"، بينما تذوق "صاحب الأرض" في مباراة اليوم طعم الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبورنموث على الترتيب.
مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر


ويستمر غياب ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي الإيطالي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يستمر غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز للسبب ذاته، في حين يفتقد وولفرهامبتون لخدمات لاعبه دييجو جوتا بسبب الإصابة.


تشكيل ليفربول المتوقع : 

في حراسة المرمي : أليسون

في خط الدفاع :  أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، ناثانيل كلاين

في الوسط :  نابي كيتا، جورجينيو فينالدوم، فابينيو

في الجوم : ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.



مشاهدة البث المباشر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

 

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وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول  وولفرهامبتون

 

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