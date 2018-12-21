بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلاشوت كورة اون لاين كورة ستار بث مباشر
بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلاشوت كورة اون لاين كورة ستار بث مباشر
بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلاشوت كورة اون لاين كورة ستار بث مباشر
أشاد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بعمليات التطوير بقرية كلابشة، خلال زيارته لها برفقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووجه الشكر لوزير الزراعة لحرصه على زيارة المشروعات ...
حصل حجازي محمد النحاس، نائب رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية بتقدير جيد جدًا عن البرنامج التدريبي المقام تحت عنوان "تنمية مهارات نواب المراكز وسكرتيرى مجالس ...
تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، ورافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتورة منى محرز نائب الوزير. وعرض الدكتور محمد الشحات ...