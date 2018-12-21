بي بي سي: إعادة تعليق الرحلات الجوية في مطار جاتويك البريطاني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن الرحلات الجوية في مطار جاتويك البريطاني تم تعليقها مرة أخرى بسبب الاشتباه في وجود طائرة بدون طيار، وذلك دون التطرق للمزيد من التفاصيل.



وكانت السلطات في مطار جاتويك قد أعلنت صباح اليوم إعادة فتح ممراتها أمام عدد محدود من الطائرات المقرر لها القدوم ومغادرة المطار، وذلك عقب غلقه لمدة يوم ونصف اليوم بعدما وردت تقارير حول تحليق طائرتين بدون طيار بالقرب من المطار، وذكرت وسائل إعلام بريطانية هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية قادمة من شنجهاي في أول حركة طيران بالمطار منذ أن أغلق مساء يوم الأربعاء الماضي.



وكان قد تسبب غلق المطار في إلغاء نحو 750 رحلة طيران وتعليق مئات المسافرين، فيما رأت سلطات المطار أنه لا يجب صرف تعويضات للمسافرين المتضررين لأن إغلاق المطار كان حدثًا استثنائيًا.



يذكر أن مطار جاتويك، الذي يعد من أكثر المطارات إشغالا في بريطانيا، بات شبه خال من المسافرين خلال فترة إغلاقه.